В центре Екатеринбурга начался фестиваль барбекю

Горожан научат готовить бургеры, стейки, салаты, пасту и тар-тар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на площади 1905 года начался фестиваль барбекю, который проходит с 2011 года. Он будет идти 4 и 5 июня, сообщается на сайте мероприятия.

Оба дня фестиваль будет идти с 10:00 до 22:00. В программе чемпионаты по барбекю, соревнования по сервису среди официантов, гастрономические мастер-классы по приготовлению завтраков на гриле, бургеров, стейков, салатов, пасты и тар-тара, а также детская программа.

На площадке будет открыт «Барбекю парк», где самые популярные рестораны города представят свои блюда на гриле. Кроме того, будет работать площадка «Сырная улица». Там отечественные сыровары покажут свои продукты. А на «Зеленой улице» будут подавать карамельные яблочки, мороженое, трдельник и другие блюда.

Помимо этого откроется аллея мастеров «Фактура». Там рукодельники и малые мануфактуры со всего Урала представят свое творчество: украшения, предметы интерьера, керамику и работы из дерева.