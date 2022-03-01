Уральский гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины на Масленицу

Дина Вагнер не советует есть блины с рыбой на обед. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уральский гастроэнтеролог городской больницы Ревды Дина Вагнер рассказала Министерству здравоохранения Свердловской области, как правильно есть блины на Масленицу без вреда для здоровья.

В первую очередь врач рекомендует есть не больше трех блинов в сутки и отметить этот праздник в течение двух-трех дней. Употреблять мучное угощение лучше утром, добавив к нему слабосоленую рыбу, творог, орехи или фрукты.

Дина Вагнер не советует есть блины с рыбой на обед, так как это негативно скажется на состояние ЖКТ, а на ужин это блюдо необходимо исключить совсем, оно плохо усваивается во время сна и задерживает влагу.

Для худеющих гастроэнтеролог рекомендует не добавлять к блинам сгущенку и варенье.