В Верхотурье потушили крупный пожар в частном доме

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье потушили крупный пожар на улице Свободы. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 марта в 20:12.

- На площади 86 квадратных метров сгорели надворные постройки, повреждены стены, сгорела кровля частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и 12 человек личного состава. Пожарные потушили огонь в 20:28, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:30. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге из задымленной многоэтажки спасли девять человек. На место оперативно приехали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.