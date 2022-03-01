Власти Екатеринбурга устроили для медиков концерт

Праздник был устроен без повода. Фото: Instagram Алексея Орлова

Власти Екатеринбурга устроили концерт для медиков. Мэр города Алексей Орлов написал на своей странице в Instagram, что в одном зале собрали врачей, медсестер, волонтеров, сотрудников колл-центров и других работников медучреждений.

- Эти люди иногда лечат уже одним своим теплым словом — поднимают дух, вселяют веру. Конечно, в ответ их благодарят спасенные пациенты. Но часто ли они слышат слова признательности от всех нас? К сожалению, нет, слишком редко. Вот это я и постарался исправить, - написал градоначальник.

Праздник был устроен без повода. Власти Екатеринбурга хотели, чтобы работники сферы медицины просто отдохнули спустя 2 года тяжелой работы.