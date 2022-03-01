В Каменске-Уральском пропал 62-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Каменске-Уральском волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 62-летнего Жаудата Абдулловича Исмагилова. Последний раз мужчину видели 27 февраля, после этого дня нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, полное телосложение, волосы черные, карие глаза. Особые приметы: мужчина носит очки, - отметили в отряде.

На момент исчезновения Жаудат Исмагилов был одет в серую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные туфли и черную шапку.

Если вы знаете, где может находиться уралец, сообщите любую информацию по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».