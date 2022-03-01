В Нижнем Тагиле магазин стал продавать свои товары за условные единицы

Известно, что торговая точка занимается оптовой и розничной продажей различного оборудования Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Тагиле местный магазин «Торгоборудование» из-за постоянной смены курса доллара и евро стал продавать свои товары в условных единицах, такая схема оплаты существовала в России в 90-ые годы. Об этом пишет информационное агентство «Между строк».

- Мы такие ценники ставим для удобства покупателей. Курс рубля сейчас нестабильный, а у нас все оборудование закупается за границей. На некоторые товары приходится обновлять цену несколько раз в день, - отметили представители магазина.

Известно, что торговая точка занимается оптовой и розничной продажей различного оборудования, посуды и мебели для баров. При этом остаются такие вещи, которые до сих пор продаются в российских рублях.