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Общество1 марта 2022 16:14

В Нижнем Тагиле магазин стал продавать свои товары за условные единицы

Владелец пошел на такой шаг из-за постоянной смены курса доллара и евро
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Известно, что торговая точка занимается оптовой и розничной продажей различного оборудования

Известно, что торговая точка занимается оптовой и розничной продажей различного оборудования

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Тагиле местный магазин «Торгоборудование» из-за постоянной смены курса доллара и евро стал продавать свои товары в условных единицах, такая схема оплаты существовала в России в 90-ые годы. Об этом пишет информационное агентство «Между строк».

- Мы такие ценники ставим для удобства покупателей. Курс рубля сейчас нестабильный, а у нас все оборудование закупается за границей. На некоторые товары приходится обновлять цену несколько раз в день, - отметили представители магазина.

Известно, что торговая точка занимается оптовой и розничной продажей различного оборудования, посуды и мебели для баров. При этом остаются такие вещи, которые до сих пор продаются в российских рублях.