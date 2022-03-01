В Екатеринбурге снова заработал единый проездной для всех видов транспорта

Для граждан без льгот один проезд обойдется в 30 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 марта заработал единый проездной для всех видов общественного транспорта. По данным портала ЕКАРТА, стоимость абонемента на месяц будет варьироваться от 1500 до 2900 рублей.

Так для граждан без льгот один проезд обойдется в 30 рублей, вместо 32. За проездной на месяц для всех видов транспорта желающие заплатят 2800, а организациям придется переплатить 100 рублей. Школьники смогут приобрести месячный абонемент за 1500 рублей, а студенты – за 1900 рублей.

Стоимость проездного для наземного транспорта:

- для школьников – 740 рублей

- для студентов – 1250 рублей (не включая троллейбус)

- для граждан без льгот – 2 230 рублей (не включая троллейбус)

Напомним, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал 11 февраля 2022 года.