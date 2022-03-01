В Екатеринбурге задержали двух владельцев дорогих иномарок с поддельными номерами

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали двух водителей дорогих иномарок с поддельными номерами. Полицейские провели профилактическое мероприятие, используя специальное обеспечение «Паутина». Во время рейда им удалось остановить Mercedes Benz и BMW X5. По информационным базам Госавтоинспекции госномера им не принадлежали.

- За рулем Mercedes находился 42-летний екатеринбуржец. При сверке с базой данных установлено, что госномер никому не выдавался. Водитель с нарушением согласился. Составален административный материал за управление транспортным средством с подложным государственным регистрационным знаком, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

А вот 46-летний водитель BMW X5 пытался уйти от преследования автоинспекторов, зная, что номер его авто был видоизменен. Однако жителя Нижнего Тагила быстро задержали. На него также составили протокол, обоим грозит лишение прав до полугода.