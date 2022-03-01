Дмитрий Дюжев устроил концерт югорчанам

Заслуженный артист России прочитал собравшимся зрителям в зале роман в стихах «Евгений Онегин» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В минувшие выходные известный актер Дмитрий Дюжев приехал в Ханты-Мансийск, где выступил с концертом в рамках фестиваля кино «Дух огня».

Заслуженный артист России прочитал собравшимся зрителям в зале роман в стихах «Евгений Онегин» под аккомпанемент Концертного оркестра Югры, который исполнил произведение Сергея Прокопьева. Об этом информирует портал ugra-tv.ru.

Дмитрий Дюжев выступает с этим моноспектаклем уже несколько лет, читая наизусть сотню страниц текста.

Напомним, что в Югре проходит ХХ юбилейный кинофестиваль, созданный в 2002 году режиссером Сергеем Соловьевым.