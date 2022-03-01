В Нижнем Тагиле у местного предпринимателя нашли контрафактную партию одежды и обуви

Специалисты Роспотребнадзора приехали в магазин BENT на улице Фрунзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле у местного бизнесмена изъяли контрафактную спортивную одежду и обувь. Специалисты Роспотребнадзора приехали в магазин BENT на улице Фрунзе после поступления информации из Екатеринбургской таможни и провели административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя.

- В ходе административного расследования установлен факт реализации спортивной обуви и одежды маркированной товарными знаками Adidas, Reebok, на которую незаконно нанесены товарные знаки, правообладателем которых являются - компания «Адидас АГ», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будут судить 27-летнего местного жителя, который организовал подпольный склад алкоголя и табака без маркировки. В гараже у мужчины нашли крупную партию водки, кальвадоса, виски, коньяка известных торговых наименований, однако на бутылках не было акцизных марок.