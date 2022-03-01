В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, организовавшего подпольный склад алкоголя

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 27-летнего местного жителя, который организовал подпольный склад алкоголя и табака без маркировки. В гараже у мужчины нашли крупную партию водки, кальвадоса, виски, коньяка известных торговых наименований, однако на бутылках не было акцизных марок.

- Также в помещении находилась спиртосодержащая продукция в пластиковых канистрах и бутылках, пустая стеклянная тара, упаковочные материалы в виде пробок, крышек, термоусадочных пленок и концентрат для подкрашивания алкогольной продукции, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего было найдено более 750 бутылок с готовой алкогольной продукцией, 26 тысяч пачек табачной продукции, а также 720 литров этилового спирта и 3,5 тысячи пустых емкостей. Общая сумма изъятого составляет более 3,2 миллиона рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Ленинский районный суд.