В Екатеринбурге больше 10 тысяч родителей записали своих детей в загородные лагеря

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал прием заявлений на запись детей в загородные оздоровительные лагеря. Только за сутки родители подали больше 10 тысяч заявок, при этом многие оформлены через портал государственных услуг.

- Прием заявлений от родителей на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях продлится до 15 марта 2022 года. Запись в городские лагеря пройдет с 5 по 19 марта, а с 15 по 29 апреля – на смены в санатории, - напомнили в департаменте образования по Екатеринбургу.

Родители школьников могут подавать заявления различными способами. Например, через портал Госуслуг, МФЦ и ЦМУ. Кроме того, большинство городских лагерей базируется в школах, поэтому в определенные дни подать заявление можно будет непосредственно в образовательном учреждении.