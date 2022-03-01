Две постановки театров Екатеринбурга попали в программу «Золотая Маска online». Фестиваль начнется с показов спектакля «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», который был поставлен на сцене театра юного зрителя.

- 3 апреля съемочная команда проведет прямую трансляцию из Екатеринбурга – зрители увидят балет «Конек-горбунок» театра Урал Опера Балет. Спектакль хореографов Вячеслава Самодурова и Антона Пимонова выдвинут на премию «Золотая маска» в восьми номинациях, - отметили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Известно, что записи всех спектаклей будут доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции «Золотая Маска». Кстати, впервые постановки, претендующие на престижную награду начали транслироваться в 2018 году. Только в прошлом году их посмотрели почти миллион зрителей.