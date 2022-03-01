Цветы из Нидерландов не доставят в Екатеринбург к 8 марта

Большой объем цветов идет в Екатеринбург через Белоруссию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цветы из Нидерландов, которые каждый год привозят в столицу Урала самолетом к 8 марта, в этот раз доставят на автомобиле. После сообщения о закрытии неба над Европой крупнейший авиаперевозчик временно отменил рейсы до Екатеринбурга.

- Грузовой рейс RU-178 Льеж (Бельгия) - Екатеринбург, прилет которого планировался 2 марта, отменен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Кольцово».

В таможне отметили, что сейчас большой объем цветов идет в Екатеринбург через Белоруссию автомобильным транспортом, при этом до 10 марта данных по их количеству не будет.

Также в таможне отметили, что с начала года уральские таможенники оформили более 800 тонн импортной цветочной продукции на 6,1 миллиона долларов США. Почти половина ввезенных цветов прибыла в регион на автомобилях с мировой цветочной биржи в Амстердаме.