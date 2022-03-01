Он выходил на связь из восточной Европы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле 7-летняя девочка стала жертвой педофила-иностранца. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. В январе этого года девочка скачала на свой телефон Telegram и познакомилась там с пользователем. Он представился мальчиком Сашей 12 лет. В ходе переписки девочка выслала ему интимные фото и видео. После чего начался шантаж.

- Он шантажировал ее, угрожал все выслать родителям. Она удалила приложение, но он стал писать ей в WhatsApp. Номер зарегистрирован в США, а выходил он на связь из Украины и Румынии, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Отец девочки узнал о ситуации, когда изучил телефон дочери. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». На данный момент фигурант не установлен.