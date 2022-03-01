Свердловский областной суд рассмотрел жалобу участника незаконных митингов

Ленинский суд приговорил екатеринбуржца к 25 суткам ареста

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Александра Борисенко - участника незаконного митинга 22 февраля, которого ранее Ленинский суд Екатеринбурга приговорил к 25 суткам ареста.

- Обжалуемым постановлением назначено административное наказание за осуществление агитации и привлечение граждан для участия в несогласованном в установленном законом порядке массовом публичном мероприятии без подачи в установленном порядке уведомления в Министерство общественной безопасности Свердловской области о проведении данного публичного мероприятия повторно, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, а жалобу защитника Александра Борисенко - без удовлетворения.

Напомним, в Екатеринбурге во время незаконных митингов задержали 52 человека. Согласно официальным данным, в несанкционированных мероприятиях приняли участие порядка ста человек.