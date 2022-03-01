На Вторчермете наледь с крыши травмировала женщину

Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вторчермете в понедельник вечером, 28 февраля, наледь с крыши дома на улице Санаторной упала на женщину. С травмами сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу. Следственный комитет проводит проверку.

- В ходе проверки следствием СКР выясняются все без исключения обстоятельства, в том числе причины и условия, которые привели к инциденту, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи установят и опросят очевидцев инцидента. Кроме того, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил управлению ЖКХ усилить контроль за организациями, которые убирают крыши жилых домов и зданий от снега. Это произошло после несчастного случая с горожанином на перекрестке улицы Вайнера и проспекта Ленина. Ему на голову упала глыба льда. Он получил серьезные травмы.

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