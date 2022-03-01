В Екатеринбурге за день в двух авариях пострадали дети

В двух авариях пострадали трое детей Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге за один день, 28 февраля, в двух авариях пострадали дети.

- Из-за невнимательности водителей в столице Урала произошло две дорожные аварии, в результате которых пострадали четыре человека, трое из которых дети, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Первое ДТП произошло в районе дома на Кировградской,12. Водитель Skoda Rapid при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении Lada Kalina, которая ехала справа по главной и въехал в нее. 44-летний водитель иномарки рассказал инспекторам ГИБДД, что при выезде на главную дорогу, подумал, что успеет проскочить. В ДТП пострадали водитель отечественной легковушки, 10-летняя девочка и 13-летний мальчик.

- Благодаря тому, что все в момент ДТП использовали ремни безопасности, серьезных травм удалось избежать. В автомобиле Skoda Rapid никто не пострадал, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Спустя некоторое время произошло еще одно ДТП возле Хохрякова, 85. Водитель Daewoo Matiz при развороте на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Ford Focus, который ехал во встречном направлении. Водитель Daewoo Matiz ,31-летний мужчина рассказал сотрудникам ДПС, что при развороте не заметил встречный автомобиль.

В аварии пострадали полуторагодовалый мальчик - пассажир Ford Focus. Его доставили в ДГКБ № 9. Медики осмотрели его и отпустили домой. В Daewoo Matiz никто не пострадал.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах, при совершении маневров убедиться в безопасности и уступать дорогу транспорту, имеющему преимущества.