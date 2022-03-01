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Общество1 марта 2022 3:23

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 2 марта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно будет действовать до 20 часов 2 марта.

- С 20 часов 28 февраля до 20 часов 2 марта на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что смог продержится в регионе три дня - с 25 февраля до 28 февраля.