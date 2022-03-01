Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно будет действовать до 20 часов 2 марта.

- С 20 часов 28 февраля до 20 часов 2 марта на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что смог продержится в регионе три дня - с 25 февраля до 28 февраля.