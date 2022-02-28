Участники гранд-тура посетили достопримечательности Сысерти

Участники федерального автопробега «Байкальская миля 2022», который посвящен в этом году местам силы, посетили достопримечательности Сысерти. Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, приезжие в первую очередь направили на местный фарфоровый завод.

Там туристам вручили в качестве сувенира керамическую планкетку с рельефным изображением всех значимых мест Сысерти. Она будет оставлена в конечную точку гранд-тура – на Байкал. Помимо предприятия, участники посетили экскурсию по историческому центру города, а также зашли в Чайный дом.

- Маленький, тихий, самобытный город с чистым уральским особенным воздухом. На Урале есть своя культура, ремесла, особенный пейзаж и архитектура. Здесь очень красиво, - поделился впечатлениями руководитель группы Максим Васильев.

Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил в регион на экскурсии любителей промышленного туризма и рассказал, какие именно объекты можно посетить.