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Происшествия28 февраля 2022 19:16

В Екатеринбурге полиция раскрыла кражу спиртного из супермаркета

На любительницу выпить уже завели уголовное дело
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Она призналась, что решила украсть спиртное спонтанно.

Она призналась, что решила украсть спиртное спонтанно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатеринбурженка 9 января 2022 года похитила алкоголь на три тысячи рублей в магазине и сбежала. Как сообщает городское УМВД, прибывшие на место полицейские опросили кассира и, составив портрет подозреваемой, начали поиски.

- Накануне оперативники изобличили женщину и задержали. Подозреваемую доставили в дежурную часть, где полицейские установили ее личность, - рассказали в УМВД.

Воровкой оказалась 29-летняя безработная и ранее несудимая женщина. Она призналась, что злой умысел украсть алкоголь у нее возник внезапно. На свердловчанку заведено уголовное дело на статье «Кража».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело арестованного риелтора Ольги Хорошун. В 2019 году женщина вместе с мужем Олегом и сыном-подростком сбежала в Израиль, предварительно забрав с собой порядка 160 миллионов рублей.