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Общество28 февраля 2022 17:06

На Урале семь врачей добились получения дополнительных выплат за работу с ВИЧ-пациентами

По документам они должны были получать дополнительные 60% к должностному окладу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Областной суд отменил решение районного ведомства

Областной суд отменил решение районного ведомства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске семь врачей добились получения дополнительных выплат за работу с ВИЧ-инфицированными пациентами. По документам они должны были получать дополнительные 60% к должностному окладу, однако денег этих они не увидели.

- Прокурор просил суд взыскать с больницы в пользу истцов выплаты компенсационного характера в размере 60% к должностному окладу за период 2019-2020 годов, а также возместить истцам компенсацию морального вреда в сумме по 15 тысяч рублей каждому, - уточнили в пресс-службе свердловского областного суда.

Позже выяснилось, что больница даже не занимается диагностикой ВИЧ-инфекции. У нее отсутствует лицензия на осуществление таких иммунологических исследований. Местный суд не сразу встал на сторону врачей, поэтому они подали апелляцию.

Областной суд отменил решение районного ведомства и обязал начислить и выплатить компенсационную выплату в размере 60% от оклада каждого за каждый месяц фактической работы истцов в 2019-2020 году. Также с больницы в пользу каждого истца взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.