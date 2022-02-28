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Общество28 февраля 2022 17:02

В апреле в Екатеринбурге начнется голосование за парк для благоустройства

Мэрия предлагает выбрать из пяти объектов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года

Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 15 апреля начнется голосование за парк, который будет благоустроен в 2023 году. Об этом сообщает мэрия.

Горожанам предложат на выбор пять парков:

- Сад имени Энгельса

- Летний парк «Уралмаш»

- Парк имени Блюхера

- Второй этап Преображенского парка

- Парк 50-летия ВЛКСМ

Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года. Отдать свой голос можно будет на портале Госуслуг и на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Итоги разместят на этих сайтах.

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