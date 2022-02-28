В апреле в Екатеринбурге начнется голосование за парк для благоустройства

Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 15 апреля начнется голосование за парк, который будет благоустроен в 2023 году. Об этом сообщает мэрия.
Горожанам предложат на выбор пять парков:
- Сад имени Энгельса
- Летний парк «Уралмаш»
- Парк имени Блюхера
- Второй этап Преображенского парка
- Парк 50-летия ВЛКСМ
Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года. Отдать свой голос можно будет на портале Госуслуг и на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Итоги разместят на этих сайтах.
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