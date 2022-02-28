В апреле в Екатеринбурге начнется голосование за парк для благоустройства

Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 15 апреля начнется голосование за парк, который будет благоустроен в 2023 году. Об этом сообщает мэрия.

Горожанам предложат на выбор пять парков:

- Сад имени Энгельса

- Летний парк «Уралмаш»

- Парк имени Блюхера

- Второй этап Преображенского парка

- Парк 50-летия ВЛКСМ

Народное голосование продлится до 30 мая 2022 года. Отдать свой голос можно будет на портале Госуслуг и на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Итоги разместят на этих сайтах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мэрии Екатеринбурга назвали парки, которые нужно благоустроить. Горожанам предложили дополнить список, чтобы затем выбрать на голосовании, где провести работы в первую очередь (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07