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Общество28 февраля 2022 17:00

В Нижнем Тагиле ремонт моста на Циолковского продолжится с 1 марта

Такие сроки обозначил заказчик работ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: TagilCity.ru

Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле ремонт на мосту на улице Циолковского продолжится с 1 марта. Такие сроки обозначил заказчик работ. По словам руководителя подрядчика, закрывать мост для движения не планируется, а работы проведут на перекрестке Циолковского - Октябрьской революции. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Строительный городок предполагается разместить на круговом движении на улице Серова - возле очистных сооружений. Перенос обусловлен необходимостью переустройства перекрестка Циолковского - Октябрьской революции, - отметил руководитель предприятия-подрядчика ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Также появились данные, что сначала будут выполнены трамвайные пути и противоположная сторона дороги, потом движение будет направлено на новую полосу, а действующая будет переделана. Обустраивать трамвайные пути и перекладывать сети на Октябрьской революции ориентировочно планируют в марте и апреле.