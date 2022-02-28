В Нижнем Тагиле ремонт моста на Циолковского продолжится с 1 марта

Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле ремонт на мосту на улице Циолковского продолжится с 1 марта. Такие сроки обозначил заказчик работ. По словам руководителя подрядчика, закрывать мост для движения не планируется, а работы проведут на перекрестке Циолковского - Октябрьской революции. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Строительный городок предполагается разместить на круговом движении на улице Серова - возле очистных сооружений. Перенос обусловлен необходимостью переустройства перекрестка Циолковского - Октябрьской революции, - отметил руководитель предприятия-подрядчика ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Также появились данные, что сначала будут выполнены трамвайные пути и противоположная сторона дороги, потом движение будет направлено на новую полосу, а действующая будет переделана. Обустраивать трамвайные пути и перекладывать сети на Октябрьской революции ориентировочно планируют в марте и апреле.