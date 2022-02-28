Суд обязал больницу в Красноуральске доплатить медикам, работающим с ВИЧ

Прокурор подал иск и попросил взыскать с больницы компенсационные за период с 2019 по 2020 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обязала через суд Красноуральскую городскую больницу выплатить компенсацию медикам, которые работают с материалами ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- В прокуратуру Красноуральска поступило коллективное обращение работников клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) ГАУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница» по факту нарушения их трудовых прав. 7 женщин: один врач-лаборант и шесть фельдшеров-лаборантов работают в лаборатории с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, - говорится в сообщении.

Медикам не выдали доплату в размере 60% от оклада. Прокурор подал иск и попросил взыскать с больницы компенсационные за период с 2019 по 2020 год. Кроме того, он запросил компенсацию морального вреда по 15 тысяч рублей каждому медику.

Однако Красноуральский городской суд отклонил иск. Прокурор и сотрудники больницы обжаловали решение в Свердловском областном суде, который не согласился с выводами первой инстанции. Иск частично удовлетворили. Красноуральская городская больница теперь должна начислить и выплатить медикам компенсационную выплату в размере 60% от оклада за каждый месяц фактической работы истцов в 2019-2020 году. Также с больницы в пользу каждого истца взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07