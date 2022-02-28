В колонию Невьянска доставили нелегальный груз

Телефоны перебросили через ограждение. Фото: пресс-служба ГУФИН по Свердловской области

В ИК-46 Невьянска доставили нелегальную посылку с 8 сотовыми телефонами, а также картой памяти и четырьмя сим-картами. Груз перебросили через стену.

Посылку из двух свертков на тропе во время обхода вечером 27 февраля обнаружил наряд дежурной смены. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что свертки с телефонами обнаружили около опоры участка периметра в 21:40 во время отработки оперативной информации по доставке нелегального груза.

Напомним, что подобные посылки доставляют в колонии Свердловской области регулярно. Это является уголовно наказуемым преступлением.