За выходные из Екатеринбурга вывезли больше 7 тысяч тонн снега

28 февраля, на улицы выйдут 361 рабочий и 196 единиц спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие выходные коммунальщики вывезли на полигоны из Екатеринбурга больше семи тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия.

- В связи с перепадом ночных и дневных температур, районные дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) уделяют особое внимание расчистке обочин дорог от наката, а также тротуаров и подходов к пешеходным переходам от наледи, - говорится в сообщении.

27 февраля снег на улицах города убирали 102 рабочих и 215 спецмашин. Для борьбы с наледью использовали 36 тонн противогололдных материалов и столько же фракционного песка. На полигоны отправили больше пяти тысяч тонн снега.

В ночь на 28 февраля уборкой занимались 158 единиц спецтехники и 353 рабочих. С улиц убрали 2,7 тысячи тонн снежной массы. В понедельник, 28 февраля, на улицы выйдут 361 рабочий и 196 единиц спецтехники.

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов предупредил коммунальщиков, что синоптики обещают с 5 на 6 марта снегопад и около 15 миллиметров осадков. Он поруил им подготовиться.