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Общество28 февраля 2022 9:12

В Свердловскую область привезли 10 тонн опасных клементинов из Марокко

На цитрусовых нашли вредителя
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На фруктах обнаружили красную померанцевую щитовку

На фруктах обнаружили красную померанцевую щитовку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезли партию опасных клементинов из Марокко. В 10 тоннах продукции обнаружили вредителя плодовых культур. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора, выполняя рутинную процедуру исследования импортной растениеводческой продукции, выявили на цитрусах красную померанцевую щитовку, - говорится в сообщении.

Этот вредитель питается соками растений. В основном он поражает цитрусовые фрукты. Красная померанцевая щитовка ослабляет растение, снижает урожайность и товарную ценность плодов.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово на таможне остановили жительницу Вьетнама, которая хотела провезти 7,2 килограмма морепродуктов без маркировки, упаковки и сопроводительных документов. Она везла продукцию из ОАЭ. Морепродукты уничтожили.