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Здоровье28 февраля 2022 8:38

За сутки COVID-19 диагностировали у 4 772 жителей Свердловской области

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 28 февраля 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается сложной

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается сложной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 28 февраля 2022 года коронавирус диагностирован у 4 772 человек, из которых 1 660 проживают в столице Среднего Урала.

Также коронавирус диагностирован у жителей Алапаевска, Камышлова, Бисерти, Богдановича, Ревды, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, ЗАТО Свободный и других населенных пунктов региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 350 425 жителей Свердловской области, 217 674 из них выписаны из госпиталей. За сутки из больниц домой вернулись 1 049 человек.

Сейчас состояние 635 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 346 из них размещены в палатах реанимации, 270 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса погибли еще 15 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 272 человека.