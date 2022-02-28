Гарик Сукачев перенес концерт в Екатеринбурге

Гарик Сукачев перенес выступление на 30 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Рок-музыкант Гарик Сукачев перенес свой концерт в Екатеринбурге, который был запланирован на 5 марта. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

- Дорогие друзья, у нас не очень веселые новости для вас. Наши концерты, которые должны были бы состояться в конце февраля и в начале марта переносятся на апрель. Я просто снимаюсь в кино и съемки, к сожалению, у меня задерживаются, - объяснил Сукачев.

Концерт перенесли на 30 апреля. Мероприятие пройдет, как и планировалось, в «Екатеринбург-Экспо». Все билеты останутся действительными. При этом, если кому-то не подходит новая дата, он может вернуть билет.

Ранее рэпер Элджей отменил свой концерт в Екатеринбурге из-за ситуации в Украине. Выступление должно было пройти на вечеринке в Bla Bla bar 25 февраля. Однако Элджей перенес дату на 18 марта 2022 года.