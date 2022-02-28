На Сибирском тракте Hyundai Getz улетел в кювет после столкновения с грузовиком

Полицейские установили, что за рулем легковушки была 35-летняя женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сибирском тракте утром 28 февраля произошло ДТП. Грузовик при выезде с второстепенной дороги со стороны ЕКАД на главную дорогу столкнулся с Hyundai Getz. Легковушку от удара отбросило в кювет. Там она врезалась в дерево. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском ГИБДД.

- Женщина из автомобиля Hyundai госпитализирована. Подробности аварии уточняются, сотрудники ГИБДД работают на месте, - рассказали там.

Полицейские установили, что за рулем легковушки была 35-летняя женщина. Ее доставили в ГКБ № 36. Свердловчанка ехала по Сибирскому тракту со стороны Компрессорного в сторону трассы Екатеринбург - Кольцово.

Ранее, 26 февраля, в Нижнем Тагиле инкассаторская машина сбила молодую учительницу Эльнару Мамедову. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Ильича,1, когда на нее наехал автомобиль «ГАЗ-Практик 2964».