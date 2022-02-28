Приставы смогли найти екатеринбурженку и взыскать 185 тысяч благодаря ее брату

Приставы арестовали машину должницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге судебные приставы добились от горожанки выплаты 181 тысячи рублей морального вреда туринцу, который по ее вине пострадал в ДТП. Это удалось сделать благодаря брату должницы, сообщает ГУФССП по Свердловской области.

Изначально свердловчанка должна была выплатить 181 тысячу рублей. Однако она не сделала это в установленный срок. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании с нее еще около четырех тысяч рублей.

- Судебным приставом - исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения с целью выяснения имущественного положения должника. Из ответов стало известно, что у должницы в собственности имеется автомобиль марки Kia Rio, - говорится в сообщении свердловского ГУФССП.

Женщина не приходила на прием к судебному приставу, скрывала машину и не жила по месту регистрации. О новом месте проживания рассказал брат должницы. Судебный пристав выехал туда и обнаружил машину екатеринбурженки. На автомобиль составили акт описи и ареста.

На следующий день женщина оплатила 185 тысяч рублей. Деньги перечислили пострадавшей стороне.