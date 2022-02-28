Девушка сама позвала нового знакомого к себе в квартиру Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

На Урале задержали мужчину, обокравшего девушку, с которой он познакомился на сайте знакомств. Пострадавшая из Верхней Пышмы обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о краже имущества в канун праздника всех влюбленных.

- Полицейскими установлено, что подозреваемым является мужчина, 1990 года рождения, проживающий в Ярославской области, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский». - Задержанный находится в федеральном розыске за совершение подобного преступления. В начале прошлого года мужчина решил отправиться в другую область, с надеждой, что его не найдут и он избежит наказания.

По данным полицейских, на протяжении года он жил и работал в Свердловской области, проводя свободное время на сайте знакомств. С пострадавшей он начал общаться в январе 2022 года. Месяц молодые люди общались через мессенджеры, а затем договорились встретиться.

Мужчина украл ноутбук и золотые украшения девушки Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Девушка рассказала, что предложила новому знакомому пожить у нее - мужчина был вежлив, говорил комплименты и не вызывал у нее подозрений. Спустя две недели совместного проживания - утром, 13 февраля мужчина отправил свою возлюбленную на работу, а сам остался.

Воспользовавшись этим, он взял ноутбук и золотые украшения девушки, уехал с ними в Екатеринбург и продал украденное. На эти деньги он купил своей сожительнице букет. Затем он вернулся в Верхнюю Пышму, вручил ей цветы и снова уехал в столицу Урала, перестав отвечать на звонки от девушки.

Сумма ущерба составляет более 40 тысяч рублей. Следователями в отношение задержанного возбуждено уголовное по пункту «В» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).