В первые дни марта в Свердловской области сохранится зимний режим погоды

В этом году средняя суточная температура воздуха может быть на 4-5 градусов выше нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в первые дни весны. По их прогнозам, первые мартовские дни резких изменений не принесут.

- Значительного нарастания тепла не предполагается. Дневные оттепели в марте - явление обычное, несмотря на это, зимний режим погоды в первой десятидневке марта сохранится, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отметила, что согласно климатической норме в первой пятидневке марта средняя суточная температура воздуха обычно составляет -8,-11 градусов, в этом году она может быть на 4-5 градусов выше нормы.

Ранее мы писали, что синоптики предупредили о том, что Свердловскую область на три дня накроет смогом. Предупреждение будет действовать с 20:00 25 февраля до 20:00 28 февраля.