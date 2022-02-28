В Екатеринбурге сгорел частный дом

В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 30 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 28 февраля, произошел крупный пожар в частном секторе на улице Расковой. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров и полностью уничтожил дом на двух хозяев и надворные постройки.

- В 01:56 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 30 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Прошло больше часа, когда пожарным удалось локализовать огонь. В 03:24 открытое горение ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:18. О пострадавших не сообщается.