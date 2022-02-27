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Общество27 февраля 2022 17:20

В разгар рабочего дня на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле умер слесарь

Мужчине стало плохо
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Собранная на предприятии комиссия расследует обстоятельства случившегося.

Собранная на предприятии комиссия расследует обстоятельства случившегося.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рабочем месте на нижнетагильском «Уралвагонзаводе» умер слесарь. Как сообщает TagilCity, мужчине стало плохо, и он потерял сознания. На место оперативно приехали врачи, но свердловчанин был уже мертв.

Собранная на предприятии комиссия расследует обстоятельства случившегося. Администрация «Уралвагонзавода» выражает соболезнования родным и близким покойного и обещает оказать необходимую поддержку.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле скончался 48-летний Вадим Федоров. Он умер после тяжелой травмы, которую получил на «Уралвагонзаводе». Врачи пытались спасти его, но не смогли. В субботу, 30 октября, Федоров скончался.