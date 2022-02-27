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Общество27 февраля 2022 13:38

В колонию Новой Ляли в кураге прислали наркотики

Материалы направлены в городскую полицию
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Материалы направлены в городскую полицию.

Материалы направлены в городскую полицию.

В колонию Новой Ляли мужчина прислал наркотики в кураге. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, посылка предназначалась для осужденного по статье 228 (хранение и продажа наркотических средств). Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

-При досмотре передачи от гражданина З., 1966 г.р., проживающего в г. Новая Ляля в пакете с курагой была обнаружена бумага, пропитанная кристаллообразным веществом, предположительно наркотическим, - рассказали в ГУФСИН.

Материалы по данному инциденту направлены в МО МВД России «Новолялинский».

Ранее мы писали, что в уральскую исправительную колонию № 8 пытались передать сразу восемь сим-карт. Запрещенные предметы нашли в посылке с чаем, которая пришла из Первоуральска. Известно, что адресатом был осужденный, который отбывает 24.5 года за убийство.