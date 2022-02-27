Работы должны начаться уже в мае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга объявили аукцион на ремонт дорог в Орджоникидзевском районе. По данным портала «Городское благоустройство», стоимость муниципального контракта составляет 179,6 миллионов рублей.

Подрядчик должен взять под свою ответственность дороги на улицах Белинского, Шефской, проезд от Красного переулка до ДИВСа, Ломоносова, бульвара Культуры и проспекта Ленина, включая тротуар от здания № 35 до Толмачёва.

Работы должны начаться уже в мае 2022 года.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в 2022 году отремонтируют сразу 13 улиц, дорожные работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Список уже представили депутатам городской думы. Планируется, что будут обновлены сразу 224 тысячи квадратных метров дорожного полотна.