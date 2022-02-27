Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев перенесен в Дом добровольцев

Ранее сообщалось, что пункт будет находится на Площади Труда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса. В воскресенье, 27 февраля, ее будут принимать в Доме добровольцев на улице Крылова,2, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что пункт будет находится на Площади Труда. Собирать гуманитарную помощь будут на протяжении всего дня. В большинстве городов региона сотрудники администрации вместе с местными отделениями «Единой России» организовали пункты приема помощи для жителей, эвакуированных из юго-востока Украины.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге открыли еще пункты для приема гуманитарной помощи. Один находится на ул. Хохрякова, 9 в штаб-квартире Общероссийского народного фронта. Другой на ул. Крылова, 2 – в штаб-квартире Российского Красного Креста.