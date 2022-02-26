В Екатеринбурге на день откроется еще один пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

В Екатеринбурге есть еще два пункта сбора гуманитарной помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса. В воскресенье, 27 февраля, ее будут принимать на площади Труда, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Собирать гуманитарную помощь будут на протяжении всего дня. В большинстве городов региона сотрудники администрации вместе с местными отделениями «Единой России» организовали пункты приема помощи для жителей, эвакуированных из юго-востока Украины.

Теперь собранные вещи и продукты будут переданы в пункт сбора в Екатеринбурге для дальнейшей транспортировки в регионы, где есть пункты временного размещения беженцев.

В Екатеринбурге есть еще два пункта сбора гуманитарной помощи. Один находится на улице Хохрякова, 9 в штаб-квартире Общероссийского народного фронта. Другой на улице Крылова, 2 – в штаб-квартире Российского Красного Креста.