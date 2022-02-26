В центре Екатеринбурга на горожанина упала глыба льда

В мэрии напомнили, что ответственность за несвоевременную очистку от снега и наледи с крыш несут управляющие компании и ТСЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил управлению ЖКХ усилить контроль за организациями, которые убирают крыши жилых домов и зданий от снега. Это произошло после несчастного случая с горожанином.

- Сегодня в самом центре города, на перекрестке улицы Вайнера и проспекта Ленина, произошел несчастный случай: пешеходу на голову упала глыба льда, - написал на своей странице в Instagram глава города.

Он отметил, что екатеринбурженец получил серьезные травмы.

- Еще раз обращаюсь к коммунальщикам, управляющим компаниям и руководителям ТСЖ: ваша прямая обязанность — не допустить подобных случаев, особенно сейчас, когда температура воздуха меняется из плюса в минус, - заявил Орлов.

В мэрии напомнили, что ответственность за несвоевременную очистку от снега и наледи с крыш несут управляющие компании и ТСЖ. При этом за самовольно установленные конструкции отвечают их собственники.

Ранее в Екатеринбурге местный житель смог отсудить у управляющей компании 137 тысяч рублей на ремонт машины, на которую упала глыба льда. История началась еще в марте 2019 года. Тогда мужчина припарковал свою Toyota Corolla и ушел по делам. Когда он вернулся, то обнаружил вмятины на багажнике, сломанный бампер и испорченное лакокрасочного покрытие. Он решил взыскать деньги, потраченные на ремонт, с управляющей компании.