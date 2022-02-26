В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 4 554 человек

Врачи оценивают состояние 671 госпитализированного как тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 4 554 человек. Из них 1 465 пациентов являются жителями Екатеринбурга. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Березовском, Дегтярске, Карпинске, Верхней Пышме, Полевском, Ревде, Нижнем Тагиле, Камышлове, Кировграде и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии на Урале COVID-19 заразились 341 037 человек. Полностью вылечиться от инфекции удалось 215 574 свердловчанам. За минувшие сутки из больниц выписали 1 069 пациентов.

Врачи оценивают состояние 671 госпитализированного как тяжелое. Из них 341 человек находится в реанимации. В том числе 260 свердловчан подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса скончались 8 уральцев. С начала пандемии количество летальных случаев от инфекции оставляет 10 243.