В Серове загорелась жилая пятиэтажка

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01:53. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ночь на 26 февраля в Серове загорелась пятиэтажка на улице Победы. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 10 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади пяти квадратных метров сгорела кровать, повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01:53. Огнь тушили три спецмашины и 11 человек. Пожарные спасли из горящего здания четырех жильцов. В 02:01 огонь удалось локализовать. В 02:02 открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены продолжались до 02:20.

Ранее, вечером 25 февраля в Нижнем Тагиле в квартире на первом этаже жилого дома вспыхнула квартира. Она находилась на первом этаже четырехэтажки.