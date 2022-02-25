В баре Нижнего Тагила пройдет вечер пацифистской поэзии

Предварительная запись для этого не нужна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нижнетагильском бар «Огонь» пройдет вечер пацифисткой поэзии. В афише, опубликованной в Instagram заведения, сказано, что мероприятие состоится 27 января в 19:00. Любой желающий сможет прочитать в этот вечер стихи о любви и мире.

-Предварительная запись для этого не нужна, - сообщают организаторы.

Ранее мы писали, что первые лица Свердловской области прочитали стихи, которые они посвятили миру и борьбе с терроризмом. В проекте приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, биатлонист Антон Шипулин, актриса Юлия Михалкова и командир детского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.