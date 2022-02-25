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Общество25 февраля 2022 17:57

В Екатеринбурге отменили саммит «СпортАкорд»

Мероприятие должно было пройти в мае
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Мероприятие должно было пройти в мае. Фото: ДИП Свердловской области

Мероприятие должно было пройти в мае. Фото: ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге отменили саммит «СпортАкорд», который должен был пройти 15-20 мая 2022 года. Об этом на своем официальном сайте сообщили представители Исполнительного комитета Всемирного объединения международных спортивных федераций.

- Исполком объединения "Спорт-Аккорд" собрался сегодня и единогласно принял решение отменить всемирный саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге, - говорится в заявлении.

Напомним, что в 2021 году организаторы саммита перенесли дату на осень, но позже сообщили что мероприятие пройдет весной 2022 года. Такое решение коллегиально приняли представители ассоциации SportAccord вместе с Российской Федерацией.