Мероприятие должно было пройти в мае. Фото: ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге отменили саммит «СпортАкорд», который должен был пройти 15-20 мая 2022 года. Об этом на своем официальном сайте сообщили представители Исполнительного комитета Всемирного объединения международных спортивных федераций.

- Исполком объединения "Спорт-Аккорд" собрался сегодня и единогласно принял решение отменить всемирный саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге, - говорится в заявлении.

Напомним, что в 2021 году организаторы саммита перенесли дату на осень, но позже сообщили что мероприятие пройдет весной 2022 года. Такое решение коллегиально приняли представители ассоциации SportAccord вместе с Российской Федерацией.