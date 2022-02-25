В Екатеринбурге пройдет рейд по нелегальным перевозкам такси

За один день специалисты составили 15 протоколов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проведут рейд по нелегальным перевозкам такси. Как сообщает городская Госавтоинспекция, мероприятие пройдет с 24 по 26 февраля.

За один день специалисты составили 15 протоколов, на стоянку было отправлено три машины - два автомобиля за техническую неисправность и одну за то, что у водителя не было прав.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга не рекомендует гражданам пользоваться услугами нелегальных такси, которые осуществляют свою деятельность через интернет приложения, - рассказали в ГИБДД.

Напомним, что в Свердловской области с начала 2022 года произошло 20 ДТП с детьми-пассажирами. При этом один ребенок погиб в аварии, а еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональное УГИБДД.