Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 17:43

В Екатеринбурге пройдет рейд по нелегальным перевозкам такси

Мероприятие будет проходить с 24 по 26 февраля
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За один день специалисты составили 15 протоколов.

За один день специалисты составили 15 протоколов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проведут рейд по нелегальным перевозкам такси. Как сообщает городская Госавтоинспекция, мероприятие пройдет с 24 по 26 февраля.

За один день специалисты составили 15 протоколов, на стоянку было отправлено три машины - два автомобиля за техническую неисправность и одну за то, что у водителя не было прав.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга не рекомендует гражданам пользоваться услугами нелегальных такси, которые осуществляют свою деятельность через интернет приложения, - рассказали в ГИБДД.

Напомним, что в Свердловской области с начала 2022 года произошло 20 ДТП с детьми-пассажирами. При этом один ребенок погиб в аварии, а еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональное УГИБДД.