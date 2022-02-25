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Общество25 февраля 2022 16:51

Нижний Тагил на три дня накроет смогом

Дымка рассеется только 28 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На это время специалисты уральского гидрометцентра объявляют неблагоприятные погодные условия

На это время специалисты уральского гидрометцентра объявляют неблагоприятные погодные условия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил снова накроет смогом до начала следующей недели. Предупреждение от уральских синоптиков начинает действовать с 20:00 25 февраля, планируется, что дымка рассеется к вечеру 28 февраля. На это время специалисты уральского гидрометцентра объявляют неблагоприятные погодные условия.

- С 20 часов 25 февраля до 20 часов 28 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

В этом году дымка над городом зависает далеко не в первый раз. Последними случаями даже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводило проверку после жалоб горожан на едкий смог, который завис над городом еще 30 января. Местные жители жаловались на головную боль, тошноту и кашель от резкого химического запаха. При этом замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза.