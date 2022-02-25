В центре Екатеринбурге появился рисунок курящего кота Леопольда

Работу можно увидеть возле штаба ЦВО. Фото: Instagram ПСЛЧ

В центре Екатеринбурге возле штаба ЦВО на Ленина 52/2 появился рисунок курящего кота Леопольда. Эту работу создала команда уличных художников «ПСЛЧ». Авторы написали в своем Instagram, что таким образом хотели передать свое мышление и свои чувства.

- Мы искренне верили в то, что уж нам-то обеспечено чистое небо над головой. Мы всегда желали (и продолжаем желать) только мира, - рассказали художники.

Таким образом они хотели передать свое мышление. Фото: Instagram ПСЛЧ

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге на переулке Володарского,7, рядом с бывшим свердловским рок-клубом появился стрит-арт Славы Птрк с попугаем Кашей. Уральский художник назвал свою работу «Детство перед телевизором».