Губернатор Свердловской области призвал бизнесменов развивать локализацию и импортозамещение

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области призвал местных промышленников развивать локализацию и импортозамещение в условиях санкций. По его словам, такие меры необходимы из-за обострения международной обстановки. Евгений Куйвашев призвал уральский бизнес к активному участию в совместных проектах.

- Наступило время, которое требует дополнительного сплочения всех сил в обществе. Новые вызовы потребуют четкой координации, более тесного взаимодействия. Мы можем говорить о том, что у нас неплохое взаимодействие бизнеса и власти, - передает слова президента СОСПП Дмитрия Пумпянского департамент информационной политики Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев отметил, что не прекращаются попытки ограничить доступ товаров наших производителей на мировой рынок.