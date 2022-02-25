В Березовском мужчину будут судить за убийство девятилетней давности

В Березовском будут судить 66-летнего рецидивиста, который убил охранника в городе Березовский. Все произошло еще в мае 2013 года. Тогда уралец решил навестить свою знакомую из поселка Новоберезовский, однако по месту жительства он ее не нашел и поехал домой.

- На остановочном комплексе он случайно познакомился с потерпевшим – охранником одного из местных частных охранных организаций. Разговорившись, новые знакомые решили выпить за праздник, после чего потерпевший пригласил обвиняемого к себе домой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт. 66-летний уралец ударил потерпевшего по голове бутылкой и перерезал ножом горло. После этого он выбросил улики и скрылся. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.